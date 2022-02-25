شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف مصير معين الشعباني بعد العروض المحلية والخارجية والان مع تفاصيل الخبر
وقال عمار في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "المصري متمسك ببقاء معين الشعباني والمدرب أيضا متمسك بالنادي ويريد الاستمرار معنا وتحقيق إنجاز مع الفريق".
وأضاف: "نحن ندعمه بكل شيء وقمنا بتجديد عقده لمدة موسم آخر رغم تبقى 6 شهور فى عقده، وهو يساعدنا ويقدم نتائج مميزة وسياسة النادي آخر 5 أو 6 سنوات هى الاستقرار وعدم التفريط في أي عنصر بالفريق".
وعن مباراة بطل الكونغو استطرد: "مباراة أثو دويو هامة لنا ومثلها مثل مباراة مازيمبي فهو بوابتنا لحسم التأهل لربع النهائي"، وأكد: "كانت رحلة السفر مرهقة لمدة 11 ساعة لكن كانت هناك مجهودات كبيرة من السفارة المصرية وأيضا سنلعب في العاصمة وهو أمر جيد" ، وختم تصريحاته: "نثق في اللاعبين والجهاز الفني ولدينا القدرة على الفوز والتأهل للدور المقبل".