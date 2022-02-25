شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: معنويات لاعبى الزمالك مرتفعة قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أن الروح المعنوية المتواجدة بين لاعبي الزمالك مرتفعة جدا، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق الأبيض مع الوداد المغربي السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال عثمان في تصريحات عبر برنامج "مساء أون تايم": الزمالك تدرب اليوم على الملعب الرئيسي بالدار البيضاء والروح عالية جداً، والفندق يبتعد عن الملعب بحوالي نصف ساعة، قرار الحضور الجماهيري اتخذ قبل عدة ساعات فقط بعد غياب الجماهير منذ أزمة كورونا والاتحاد المغربي طلب من الكاف السماح بحضور الجماهير المغربية.

وأضاف عثمان: "مباراة نهضة بركان وحوريا كوناكري ستكون أول مباراة للحضور الجماهيري وبناءً عليها ستكون مباراة الزمالك والوداد، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد السعة المتاحة للجماهير، أو الاجراءات والشروط اللازمة للدخول".

من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أن جميع اللاعبين جاهزون تماما لمواجهة الوداد الرياضي ولا توجد أي إصابات بين صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق حالته الصحية جيدة جدا بعد شفائه من فيروس كورونا، والانضمام للبعثة قادما من أنجولا عقب سلبية المسحة، وأصبح جاهزا للمشاركة وفقا لقرار المدير الفني.

وتضمن التدريب جملا تكتيكية سيتم تنفيذها خلال مباراة الوداد أغلبها يعتمد علي اللعب السريع والتحرك بدون كرة مع الرقابة اللصيقة، كما شهد المران تقسيمة قوية للاعبين الذين تم تقسيمهم وفقا لطريقة وخطة اللقاء المنتظر تنفيذها، فضلا عن تعليمات الهجوم المرتد ونقل الكرة بسرعة.. وتألق في التقسيمة أغلب اللاعبين خاصة زيزو وشيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح.

بينما خضع حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية لتدريبات خاصة تألق فيها محمد أبو جبل الأقرب للمشاركة من البداية.