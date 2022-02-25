شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يستفسر عن عدم مشاركته مع إنبى بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى عن عدم مشاركته مع الفريق البترولى منذ عودته من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون.

وفقد جاد مكانه في التشكيلة الأساسية لإنبى في ظل اعتماد حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى بصفة أساسية على خدمات عبد العزيز البلعوطى في مركز حراسة المرمى، حيث دفع به في ثلاث مباريات أمام المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري.

وبات جاد مهددا بفقد مكانه في قائمة المنتخب الوطنى التي تستعد لمباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها مارس المقبل في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية لا سيما أن كيروش المدير الفني للمنتخب يضع جميع اللاعبين تجت المنظار قبل اختيار قائمة الفراعنة.

في سياق متصل، أجرى مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، اتصالات بمحمود جاد والجهاز الفنى للاستفسار عن عدم مشاركته فى مباريات فريقه فى الفترة الأخيرة، خاصة أن جاد من عناصر منتخب مصر فى مركز حراسة المرمى.

وأكد مسئولو إنبى لمنتخب مصر أن الحارس سيشارك فى مباريات الفريق المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان فى ظل تألق عبد العزيز البلعوطى، وطلب مسئولو منتخب مصر من محمود جاد الالتزام فى تدريبات فريقه من أجل المشاركة فى المباريات.