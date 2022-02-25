مصدر بالكاف لـ"الخليج 365": 80% من مدرجات الوداد مكتملة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أكد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ملعب مركب الخامس في الدار البيضاء بالمغرب سيشهد حضورا جماهيريا كثيفا أمام الزمالك في مجموعات دوري الأبطال.

وقال مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في حديث لـ"الخليج 365" إن الوداد حصل على موافقات أمنية وصحية بحضور الجماهير بالسعة الكاملة للمعب أمام الزمالك.

وأضاف المصدر أن الوداد من حقه حشد 80% من المدرجات في مواجهة الزمالك، مع 20% فقط أماكن خاوية للاحتياطات والاشتراطات الأمنية.

وأرسل الوداد خطابات الموافقة بالسعة الجماهيرية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن السعة النهائية لحضور الجمهور في اجتماع "كاف" صباح الجمعة.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال على الوداد بالمغرب، بعد أن تعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط، ويتصدر بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا بنقطة واحدة.