الأهلي يعير ثنائي فريق الشباب إلى أندية أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي إعارة اثنين من لاعبيه الشباب إلى أندية أوروبية في التشيك وسلوفاكيا على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات في الأجواء الأوروبية.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إتمام الصفقة بانتقال ميدو حسام إلى نادي تيبليتسه التشيكي الذي ينافس في الدوري الممتاز.

كما انتقل محمد بيسو إلى فريق زمبلن ميخالوفسي في سلوفاكيا الذي ينافس أيضاً في الدوري الممتاز هناك، وذلك بعد انتهاء فترة إعاراتهما لنادي زيزكوف التشيكي في القسم الثاني في بلاده.

ويخطط الأهلي لتسويق لاعبيه الشباب في الأندية الأوروبية على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، لاكتساب الخبرات، والحصول على فرصة المنافسة في أوروبا، وإمكانية الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى ليحقق الاستفادة وكذلك ناديه.

وكان الثنائي محمد مغربي ومحمد ياسر قد تمت إعارتهما إلى فريق تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف مع أحقية الأهلي في استعادتهما خلال أي وقت في أي فترة انتقالات.