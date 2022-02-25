الوداد المغربي: مباراة الزمالك بحضور جماهيري.. ونشكر فوزي لقجع الذي سهر لاتخاذ القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، إقامة مباراته أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا بحضور جماهيري.

وأشار الوداد المغربي، عبر بيان رسمي صادر يوم أمس الخميس، إلى أن مباراته التي سيتسضيف خلالها الزمالك، مساء يوم السبت المقبل، ستأتي بحضور جماهيري بعد التنسيق مع السلطات المعنية.

وأوضح النادي المغربي، أن عوائد الحضور الجماهيري ستعود كاملة لكل فروع النادي؛ حيث سيكون ثمن تذاكر المدرجات المكشوفة في 30 درهمًا، والمدرجات غير المكشوفة في 50 درهمًا، أما المنصة الشرفية فحدد لها 500 درهمًا.

وأتم الوداد بيانه بتقديم الشكر لرئيس الحكومة في بلاده على تفهمه لضرورة عودة الجماهير إلى المدرجات، وشكر خاص لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، الذي سهر على اتخاذ هذا القرار، والمجهود الذي بذله لدى "الكاف" للترخيص بحضور الجماهير لمباريات المسابقات الإفريقية.

ويدخل الوداد المباراة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن نظيره الأنجولي بيترو إتليتكو فيما يحتل الزمالك المركزالثالث برصيد نقطتين بفارق نقطة عن نظيره الأنجولي، ساجرادا.