فتح الله يُجيب.. ماذا ينقص بيراميدز للتتويج بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد مدرب فريق بيراميدز، محمود فتح الله، بصفقات ناديه التي أُبرمت خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف فتح الله في تصريحات لفضائية المحور، مساء اليوم الخميس:"صفقات بيراميدز الشتوية ممتازة ولاكاي وتوريه ومحمد صادق إضافة ونركز على مباراة الصفاقسي التونسي المقبلة ونتمنى الفوز وهي مباراة صعبة في ظل ضيق الوقت".

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره التونسي، الصفاقسي، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتطرق فتح الله للحديث عن الاعتزال الدولي لقائد فريقهم عبدالله السعيد، بقوله:"هو أحد أفضل اللاعبين بالسنوات الماضية وقد لاتكون البطولة الماضية مع مصر هي الأفضل له لكنه يظل اسم كبير، نعم اعتزل دوليًا ولكنه يؤدي بصورة جيدة مع الفريق حاليًا وهو لاعب محوري".

وردّ مدرب بيراميدز عما ينقصهم للتتويج ببطولة الدوري، بقوله:"ينقصنا أن نسير بالنهج الذي نسير به حاليًا، ففقدنا في الموسم الماضي المنافسة منذ الدور الأول ولكن هذا الموسم نركز ومكسب خلف مكسب يزيد الثقة ويعلى الطموح فتشعر أن الهدف قريبًا والبطولات رزق وحسب اجتهادك وبيراميدز يمتلك قوام فريق يستحق التتويج ببطولة".

وأشاد مدرب بيراميدز بلاعب فريقه رمضان صبحي، صاحب هدف الفوز في مباراتهم أمام البنك الأهلي، في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الدوري بقوله:"حين تُسجل هدفًا الأمر يختلف لك كلاعب، ولكن رمضان صبحي يؤدي معنا أقصى شيء لديه ولا يبخل بأي شيء وكان ينقصه التهديف وهدف اليوم بثلاثة نقاط وأتمنى استمراره في التهديف هو وزملائه والأمور مختلفة هذا الموسم ونريد التتويج ببطولة".

وأتم فتح الله تصريحاته بقوله:"رحيل حمد إبراهيم عنا للإسماعيلي صعب بالنسبة لإيهاب جلال وحمد أيضًا، ولكن لابد أن أشكر نادي بيراميدز بموافقته في منتصف الموسم على رحيل المدرب، وإيهاب جلال كان يدعم الموضوع ووقف بجانب حمد ونتمنى التوفيق لكابتن حمد إبراهيم شخص محترم وأتمنى له النجاح".