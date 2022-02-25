برشلونة يهزم نابولي برباعية ويتأهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

سحق برشلونة مضيفه نابولي بنتيجة (4-2) مساء الخميس في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، ليخطف بطاقة التأهل لثمن النهائي.

شهد الشوط الأول تسجيل 4 أهداف، حيث افتتح جوردي ألبا التسجيل مبكرا لبرشلونة في الدقيقة 9، ثم أضاف فرينكي دي يونج هدفا ثانيا بعد 4 دقائق، فيما قلص لورينزو إنسيني الفارق في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جيرارد بيكيه هدف البارسا الثالث (ق 45).

وفي الشوط الثاني اختتم بيير إيمريك أوباميانج الرباعية في الدقيقة 59، فيما أضاف ماتيو بوليتانو هدف نابولي الثاني في الدقيقة 87.

بهذا يتأهل برشلونة لثمن النهائي بتفوقه (5-3) في مجموع المباراتين، بعد انتهاء مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالتعادل (1-1).

ويلتقي برشلونة في دور الـ16 مع أحد متصدري دور المجموعات الـ8 في الدوري الأوروبي، ويعرف خصمه بعد إجراء القرعة يوم الجمعة.

فيما يقام ذهاب ثمن النهائي يوم 10 مارس المقبل، والإياب يوم 17 من نفس الشهر.

تشكيل نابولي:

حارس المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - كاليدو كوليبالي - أمير رحماني - ماريو روي.

خط الوسط: دييجو ديمي - فابيان رويز - بيوتر زيلنسكي - إليف إلماس.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني - فيكتور أوسيمين.

تشكيل برشلونة:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أداما تراوري - بيير إيمريك أوباميانج - فيران توريس.

تفاصيل المباراة:

برشلونة يفتتح التسجيل مبكرا عن طريق جوردي ألبا الذي أطلق تسديدة مباغتة للحارس ميريت في الدقيقة 9.

وبعد 4 دقائق فقط أضاف فرينكي دي يونج هدفا ثانيا للكتيبة الكتالونية بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

أوباميانج كان قريبا من إضافة الثالث في الدقيقة 18 بعدما أطلق تصويبة صاروخية لكن الكرة مرت فوق العارضة.

الحكم يحتسب ركلة جزاء لنابولي في الدقيقة 22 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وذلك بعد عرقلة تير شتيجن لأوسيمين.

إنسيني يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويهدي نابولي الهدف الأول.

تسديدة خطيرة من فيران توريس في الدقيقة 28 لكن دفاع نابولي ينجح في إبعادها قبل أن تجد طريقها إلى المرمى.

إيقاع اللعب يصبح أهدأ قليلا مع اقتراب الشوط الأول من نهايته.

وفي الدقيقة 45 أضاف جيرارد بيكيه الهدف الثالث لبرشلونة من تسديدة أرضية بعد متابعته بكرة عرضية أرسلها ألبا.

غياب الفرص الخطيرة في أول عشر دقائق من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 تلقى أوباميانج تمريرة رائعة من أداما تراوري وسدد الكرة بشكل مذهل أعلى يسار المرمى مسجلا الهدف الرابع.

إنسيني يسجل هدفا ثانيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 لكن يُلغى بداعي التسلل.

فوزي غلام يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تسديد ركلة حرة في الدقيقة 80 لكن شتيجن يتصدى لها.

ماتيو بوليتانو سجل هدفا ثانيا لنابولي في الدقيقة 87 بعدما استغل خطأ كارثيا من نيكو جونزاليس لاعب برشلونة في التعامل مع الكرة.

نابولي يحتاج لمعجزة بتسجيل 3 أهداف في دقائق معدودة، برشلونة يضع قدما في ثمن النهائي.