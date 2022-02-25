برشلونة المتألق يهزم نابولي على ملعب مارادونا ويتقدم في الدوري الأوروبي



قدم برشلونة أداء رائعا ليفوز 4-2 على مضيفه نابولي يوم الخميس، ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد انتصاره 5-3 في النتيجة الإجمالية.



وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل نابولي، رفع لاعبو برشلونة ونابولي قبل المباراة لافتة كبيرة مكتوب عليها: "أوقفوا الحرب".



والطريف أن المباراة أدارها طاقم حكام روسي بقيادة سيرجي كاراسيف، وكان يصطف خلف الفريقين بعدة أمتار.



منح جوردي ألبا التقدم لبرشلونة في الدقيقة الثامنة من إياب الملحق وعزز فرينكي دي يونغ، من تقدم الفريق الضيف بتسديدة رائعة بعد تمريرة بكعب القدم من فيران توريس.





وأحيا لورينتسو إنسيني آمال نابولي من ركلة جزاء لكن جيرار بيكيه أعاد تفوق برشلونة بفارق هدفين قبل الاستراحة.



وأضاف بيير-إيمريك أوباميانغ الهدف الرابع لبرشلونة محرزا هدفه الرابع في مباراتين بعد ثلاثيته في مرمى فالنسيا في الدوري يوم الأحد الماضي.





وقلص ماتيو بوليتانو الفارق لنابولي قبل ثلاث دقائق من النهاية.

(وكالات)