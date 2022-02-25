الدوري الأوروبي: إشبيلية يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي وأتالانتا يؤكد أحقيته بالعبور

تأهل إشبيلية الإسباني بصعوبة بالغة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي مستفيداً من انتصاره بمواجهة الذهاب على دينامو زغرب الكرواتي.



وخسر إشبيلية في إياب الدور المؤهل إلى ثمن النهائي أمام مضيفه دينامو زغرب 1-0 اليوم الخميس ليتأهل بسبب فوزه ذهاباً 3-1 الأسبوع الفائت.



وسجّل أورسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء.



وطرد الدنماركي ديلاني من صفوف الضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.



لايبزيغ ينتصر خارج الأرض



وعوّض لايبزيغ الألماني تعادله ذهاباً أمام ريال سوسييداد الإسباني 2-2، لينتصر اليوم خارج أرضه على مضيفه 3-1 ويضمن بطاقة العبور للدور المقبل.



وسجّل ثلاثية لايبزيغ كل من المجري أوربان (39) بعدما أهدر زميله البرتغالي أندريه سيلفا ركلة جزاء.



وتمكن سيلفا من إضافة الهدف الثاني بنفسه (59) ليسجل البديل السويدي فورسبرغ الهدف الثالث من ركلة جزاء أيضاً (89)، فيما سجّل زوبيميندي هدف ريال سوسييداد الوحيد (65).



أتالانتا يؤكد أحقيته بالعبور



وفي مباراة أخرى حجز أتالانتا مقعداً في ثمن نهائي الدوري الأرووبي بعدما جدد فوزه على مضيفه أولمبياكوس بثلاثة أهداف دون رد.



جواكيم مايهلي سجل الهدف الأول في الدقيقة الأربعين، ليضيف بعدها زميله روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستين ليعود اللاعب ذاته بعدها بثلاث دقائق فقط ويوقع الهدف الثالث بطريقة رائعة مؤكداً تفوق فريقه.



وكان الفريق الإيطالي انتصر ذهاباً 2-1.



(بي إن سبورت)

