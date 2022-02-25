شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: بيراميدز قادر على حصد الدوري وحمد إبراهيم "مش ساحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن بيراميدز يمتلك قواما أساسيا يجعله قادرا على حصد لقب بطولة الدوري المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الفوز على البنك الأهلى بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر البطولة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى مبارايتين.

وأوضح محمد بركات، خلال تصريحات تليفزيونية، عن موقف نادى الإسماعيلى في بطولة الدورى المصرى قائلا: "التاريخ لا يلعب في أرض الملعب.. الإسماعيلي بالطبع عريق وتاريخه مميز، ولكن على أرض الملعب جميع اللاعبين هم من يتحكمون في زمام الأمور، وهناك بعض اللاعبين في الإسماعيلي لا يقدمون أفضل مستوى لهم بنسبة 100%، ولما كنا في الإسماعيلية مكناش بنعرف ننزل الشارع لما تكون النتائج متراجعة، بنروح التدريبات على طول، والله يكون في عون لاعبي الإسماعيلي في الوقت الحالي، وحمد إبراهيم مدرب جيد ولكن ليس ساحرا، البعض توقع أن يفوز بمجرد توليه المهمة الفنية المدرب ليس ساحرا".

وأرسل محمد بركات رسالة نارية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مشددا على أن الإسماعيلي لن يستعيد هيبته سوى بعودة لاعبيه إلى مستواهم الفني القوي، قائلا: "الدوري هذا الموسم جامد، معظم فرق الدوري حاليا تتعاقد مع صفقات قوية، وغزل المحلة رغم عدم توفر الإمكانيات المادية بشكل كبير لكنه يجتهد في الدوري ويقدم أداء جيدا ويعمل على تجميع النقاط، والإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على قيادة الفريق لاستعادة هيبته في الدوري، ولازم الإسماعيلي يقوم على رجله تاني ومش هيقوم على رجله غير باللاعيبة بتاعته في الملعب".

ويعانى فريق الإسماعيلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الاخير بجدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط من التعادل فى ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة فى 7 مباريات ولم يحقق الفوز فى أى مباراة حتى الآن.