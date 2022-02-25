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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، أنباء عن توقيع محمد أبو جبل رسميا للنصر السعودى لمدة موسمين، وعودة معلول وهاني لقيادة أطراف الأهلي أمام صن داونز.

بيراميدز يضع 3 نقاط جديدة في حسابه بالبنك الأهلي ويتصدر الدوري

تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الفوز على البنك الاهلى بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر البطولة .

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أنباء عن توقيع محمد أبو جبل رسميا للنصر السعودى لمدة موسمين

أكد سعود الصرامي المتحدث الإعلامى السابق لنادى النصر السعودى، حصول النصر السعودى على توقيع محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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عودة معلول وهاني لقيادة أطراف الأهلي أمام صن داونز

يعود الثنائي علي معلول ومحمد هاني لقيادة أطراف الأهلي في مباراته ضد صن داونز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد غيابهما عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد المقاصة.

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أمطار غزيرة بالمغرب تهدد تدريب الزمالك قبل مواجهة الوداد في دورى ابطال افريقيا

شهدت مدينة الدار البيضاء بالمغرب هطول أمطار غزيرة ظهر اليوم ومستمرة مما يهدد تدريبات فريق الكرة بالزمالك المقرر له السابعة والنصف مساء اليوم  استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المقرر لها السبت  في الجولة الثالثة بدورى ابطال افريقيا.

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تأجيل المؤتمر الصحفي لكارتيرون الخاص بمباراة الزمالك والوداد المغربي

أكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، تقرر تأجيله إلى الساعة الحاديه عشر والنصف صباح غدا الجمعه بأحد الفنادق القريبه من مقر إقامة الفريق بالمغرب، بعدما كان مقررا إقامته في السابعة مساء اليوم الخميس.

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مسحة طبية فى الأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

خضع لاعبو الأهلي ومعهم والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل ، وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

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كيروش يحضر مباراة البنك الأهلى وبيراميدز فى أول ظهور بعد الإجازة

يحضر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش ، مباراة اليوم بين البنك الأهلي و بيراميدز في ستاد بتروسبورت في إطار منافسات الدوري الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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