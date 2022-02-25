شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: لاعبو الزمالك جاهزون للوداد فى دورى الأبطال.. وهذا موقف زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أن جميع اللاعبين جاهزون تماما لمواجهة الوداد الرياضي المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا، ولا توجد أي إصابات بين صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق حالته الصحية جيدة جدا بعد شفائه من فيروس كورونا، والانضمام للبعثة قادما من أنجولا عقب سلبية المسحة، وأصبح جاهزا للمشاركة وفقا لقرار المدير الفني.

وتضمن التدريب جملا تكتيكية سيتم تنفيذها خلال مباراة الوداد أغلبها يعتمد علي اللعب السريع والتحرك بدون كرة مع الرقابة اللصيقة، كما شهد المران تقسيمة قوية للاعبين الذين تم تقسيمهم وفقا لطريقة وخطة اللقاء المنتظر تنفيذها، فضلا عن تعليمات الهجوم المرتد ونقل الكرة بسرعة.. وتألق في التقسيمة أغلب اللاعبين خاصة زيزو وشيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح.

بينما خضع حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية لتدريبات خاصة تألق فيها محمد أبو جبل الأقرب للمشاركة من البداية، وضمت بعثة الزمالك 27 لاعبا:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.