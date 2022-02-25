شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 9 ميداليات متنوعة فى ثانى أيام بطولة أفريقيا لشباب السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر للسلاح 9 ميداليات متنوعة فى ثان أيام البطولة الأفريقية للشباب والشابات تحت 17 سنة المقامة حالياً بنيجيريا، وجاءت الذهبيتان عن طريق مايا مجدى فى سيف المبارزة ورينادا الدكش فى السيف، بينما جاءت الفضيات عن طريق لولوا سليمان فى سيف المباراة، ونجوى نوفل فى السيف، وعبد الرحمن طلبة فى سلاح الشيش.

أما البرونزيات فجاءت عن طريق هنا العراقى فى سيف المبارزة، وداليا عبد الله فى السيف، ومحمد باهى الدين فى الشيش، وكريم مدحت فى الشيش.

على صعيد متصل، كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن مشاركة 33 دولة فى منافسات الفردى ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش، المقرر أن تستضيفها مصر خلال أيام 25 و26 و27 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

وأكد الحسينى من قبل خضوع جميع لاعبى المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم للشيش المحدد لها الفترة من 25 حتى 27 فبراير الجارى باستاد القاهرة لمسحة طبية فور الوصول وتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المنافسة.

وقال الحسينى إن الاتحاد الدولى للعبة أدرج قائمة للإجراءات الاحترازية للبطولة لا تتضمن تطبيق نظام الفقاعة الطبية كاملا.

كما كشف عبد المنعم الحسينى، من قبل، عن استضافة مدينة مصر الأولمبية لبطولة العالم يوليو 2022 المقبل، والتى تعد صرحا رياضيا كبيرا، وقال الحسينى إن هذه البطولة تعد التحدى الأكبر للمجلس الجديد بعد نجاح قائمته بالكامل فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا.