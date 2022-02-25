شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعير ميدو حسام ومحمد أحمد بيسو للتشيك وسلوفاكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إعارة ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي، ميدو حسام إلى نادي تيبليتسه التشيكي، الذي يشارك في الدوري الممتاز، ومحمد أحمد بيسو إلى زمبلن ميخالوفسي السلوفاكي، الذي يلعب أيضًا في الدوري الممتاز، وذلك بعد انتهاء إعارتهما في نادي زيزكوف التشيكي الذي يشارك في القسم الثاني.

ويأتي ذلك ضمن السياسة التي يتبعها النادي مع الشباب لمنحهم فرصة اكتساب خبرات، لا سيما أن الناديين اللذين تم إعارة الثنائي لهما يشاركان في الدوري الممتاز، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب لتسويقهم في الدوريات الأوروبية.

وتأتي خطوة إعارة ميدو حسام إلى نادي تيبليتسه التشيكي، ومحمد أحمد بيسو إلى زمبلن ميخالوفسي السلوفاكي، بعد أيام قليلة من إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي؛ لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف الموسم، مع أحقية الأهلي في استعادة الثنائي أو أحدهما في أي وقت خلال مدة الإعارة.