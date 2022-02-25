شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 24 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 24 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، أنباء عن توقيع محمد أبو جبل رسميا للنصر السعودى لمدة موسمين، وتأجيل المؤتمر الصحفي لكارتيرون الخاص بمباراة الزمالك والوداد المغربي.

أنباء عن توقيع محمد أبو جبل رسميا للنصر السعودى لمدة موسمين

أكد سعود الصرامي المتحدث الإعلامى السابق لنادى النصر السعودى، حصول النصر السعودى على توقيع محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

أمطار غزيرة بالمغرب تهدد تدريب الزمالك قبل مواجهة الوداد في دورى ابطال افريقيا

شهدت مدينة الدار البيضاء بالمغرب هطول أمطار غزيرة ظهر اليوم ومستمرة مما يهدد تدريبات فريق الكرة بالزمالك المقرر له السابعة والنصف مساء اليوم استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المقرر لها السبت في الجولة الثالثة بدورى ابطال افريقيا.

تأجيل المؤتمر الصحفي لكارتيرون الخاص بمباراة الزمالك والوداد المغربي

أكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، تقرر تأجيله إلى الساعة الحاديه عشر والنصف صباح غدا الجمعه بأحد الفنادق القريبه من مقر إقامة الفريق بالمغرب، بعدما كان مقررا إقامته في السابعة مساء اليوم الخميس.

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