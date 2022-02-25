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أخبار الزمالك اليوم الخميس 24 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 24 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، أنباء عن توقيع محمد أبو جبل رسميا للنصر السعودى لمدة موسمين، وتأجيل المؤتمر الصحفي لكارتيرون الخاص بمباراة الزمالك والوداد المغربي.

أنباء عن توقيع محمد أبو جبل رسميا للنصر السعودى لمدة موسمين

أكد سعود الصرامي المتحدث الإعلامى السابق لنادى النصر السعودى، حصول النصر السعودى على توقيع محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

أمطار غزيرة بالمغرب تهدد تدريب الزمالك قبل مواجهة الوداد في دورى ابطال افريقيا

شهدت مدينة الدار البيضاء بالمغرب هطول أمطار غزيرة ظهر اليوم ومستمرة مما يهدد تدريبات فريق الكرة بالزمالك المقرر له السابعة والنصف مساء اليوم  استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المقرر لها السبت  في الجولة الثالثة بدورى ابطال افريقيا.

تأجيل المؤتمر الصحفي لكارتيرون الخاص بمباراة الزمالك والوداد المغربي

أكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، تقرر تأجيله إلى الساعة الحاديه عشر والنصف صباح غدا الجمعه بأحد الفنادق القريبه من مقر إقامة الفريق بالمغرب، بعدما كان مقررا إقامته في السابعة مساء اليوم الخميس.

انفانتينو يعزى جمال علام فى وفاة "أحمد مصطفى" لاعب الزمالك السابق

أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خطاب تعزية إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وفاة أحمد مصطفى لاعب نادي الزمالك السابق .

كارتيرون يتسلح بالخبرات أمام الوداد

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع باللاعبين أصحاب الخبرات الدولية في مباراة الوداد المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

الزمالك ضد الوداد.. لقاء الجريحين الذى يحدد مصير كارتيرون فى ميت عقبة

يخوض الزمالك مواجهة قوية ضد الوداد المغربي بعدما واصل نزيف النقاط أمام ساجرادا الأنجولي في البطولة القارية التي يأمل فيها الجمهور الأبيض في العودة مجددا لترويض اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما.

 

الزمالك يهزم سبورتنج فى دورى محترفى اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى للزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة  36/31 فى إطار الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2012 / 2022 . 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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