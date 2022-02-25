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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى.. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 24 / 2 / 2022 مباراة واحدة ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق البنك الأهلى نظيره بيراميدز على استاد بتروسبورت.
بيراميدز يضع 3 نقاط جديدة فى حسابه من البنك الأهلي ويتصدر الدوري
تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الفوز على البنك الاهلى بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر البطولة .
ترتيب الدورى المصرى الممتاز
تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة بينما جاء فريق الاهلى بالمركز الثانى برصيد 22 نقطة و فى المركز الثالث حصد فريق الزمالك برصيد 19 نقطة و سموحة فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط .