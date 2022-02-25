شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى.. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 24 / 2 / 2022 مباراة واحدة ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق البنك الأهلى نظيره بيراميدز على استاد بتروسبورت.

بيراميدز يضع 3 نقاط جديدة فى حسابه من البنك الأهلي ويتصدر الدوري