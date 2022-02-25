جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. زيزو يتصدر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 24 / 2 / 2022 مباراة واحدة ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق البنك الاهلى نظيرة بيراميدز على ستاد بتروسبورت انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

بيراميدز يضع 3 نقاط جديدة فى حسابه من البنك الأهلي ويتصدر الدوري

تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الفوز على البنك الاهلى بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر البطولة .