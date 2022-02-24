موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمود وحيد وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ومحمد شريف وحسام حسن.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال البدنية، إلى جانب تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة صن داونز.

فيما انتظم كلا من حمدي فتحي وأليو ديانج ثنائي خط وسط الفريق، في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق ظهر اليوم على ملعب مختار التتش.