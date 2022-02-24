شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيم" يقرب صالح جمعة من العودة إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض صالح جمعة صانع ألعاب سيراميكا تدريبات بدنية في "الجيم" استعدادا للعودة للمران الجماعى لفريقه حيث قطع اللاعب شوطا كبيرا من التأهيل بعد إصابة وتر إكيليس التي لحقت به في الموسم الماضى.

وبات صالح جمعة، قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث يخوض اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف أخصائى التأهيل بالنادى ويحتاج شهرا للعودة مجددا للمران الجماعى، بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وكان صالح جمعة قد أكد من قبل أن الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وقال صالح جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "إن موقف إدارة سيراميكا معى بشأن التجديد، أدى إلى تغيير طريقة تفكيري من أجل العودة إلى مستواى مرة أخرى، وأعمل على نفسى في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنه لديه خطة كبيرة في الفترة المقبلة أن ينتقل إلى ناد كبير.

واختتم نجم سيراميكا: "بعد الطريقة التي تعاملت معي بها إدارة سيراميكا خلال فترة إصابتي، أتمني أن أعود أقوى وأرد لهم كل ما فعلوه معى".

ويحتل سيراميكا في المركز التاسع بترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6بـ مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا ذات الرصيد من الأهداف.