شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المغربى: احترافى فى التشيك خطوة نحو هيمنة اللاعبين المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد المغربى، مدافع النادى الأهلى، الذى تمت إعارته مؤخرا إلى فريق تيبليتسه التشيكى، لمدة موسمين ونصف، عن سعادته بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن مشواره الاحترافى هو خطوة جديدة نحو هيمنة اللاعبين المصريين فى الخارج وتوثيقًا حقيقيًا لمجهود ورؤية إدارة الأهلى، متمنيا العودة بشكل أفضل لكتابة سطور مجد جديدة مع نادى القرن.

وكتب المغربى، عبر حسابه على انستجرام: "أشكر النادى الأهلى الكبير وإدارته وأشكر مدربينى فى المراحل السنيّة المختلفة فى قطاع الناشئين، كان من دواعى سرورى الدفاع عن قميص النادى، وأشكر جماهير النادى العظيمة على الدعم والمساندة طوال الفترة السابقة".

وأضاف المغربى: "مشوارى الاحترافى خطوة جديدة نحو هيمنة اللاعبين المصريين فى الخارج وتوثيقًا حقيقيًا لمجهود ورؤية الإدارة، أتمنى أن أعود أفضل سريعًا لكتابة سطور مجد جديدة مع نادى القرن".





وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أعلن إعارة محمد مغربى ومحمد ياسر ثنائى فريق الشباب لكرة القدم بالأهلى لنادى تيبليتسه التشيكى لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلى فى استعادة الثنائى أو أحدهما فى أى وقت خلال مدة الإعارة.