شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعهدون بحصد نقاط مباراة الوداد المغربي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة بالمغرب جلسة مع الجهاز الفني والإداري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، وذلك بحضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء قبل المران الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت .

وأكد أحمد مرتضى ثقته الكاملة في اللاعبين لتحقيق الفوز على حساب الوداد المغربي في المباراة التي ستقام في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وقال أحمد مرتضى خلال اجتماعه بالفريق أن الزمالك سبق وأن فاز في مباريات كثيرة على ملعب مركب محمد الخامس، وشدد أحمد مرتضى منصور على أن الفوز مهم جداً لاستكمال مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا..وختم أحمد مرتضى منصور حديثه مع الفريق بقراءة الفاتحة وتعهد اللاعبين علي بذل كل المجهود للعودة الى القاهرة بالنقاط الثلاث لإسعاد جماهير الزمالك.



الزمالك



فريق الزمالك

وتضم بعثة الزمالك 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه، هم:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.