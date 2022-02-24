عودة بيرسي تاو ومعلول وعبد المنعم لقائمة الأهلي أمام صن داونز

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وبذلك تشهد قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسي تاو بعدما غاب الثلاثي عن قائمة الأحمر في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، وإن كان بيرسي تاو غائبا عن مباريات الفريق منذ فترة.

ويستضيف النادي الأهلي غداً، الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ببطولة أفريقيا، وتقرر أن يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني وكابتن الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وسيُعقد المؤتمر في السادسة مساء غد الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق في المؤتمر الصحفي عن مباراة الفريق أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته في الرابعة عصر غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمباراة، حيث يسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى في المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمباراة. وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران، وبعد ذلك اجتمع بيتسو موسيماني باللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة صن داونز ، وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.