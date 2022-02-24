شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع 3 نقاط جديدة فى حسابه من البنك الأهلي ويتصدر الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الفوز على البنك الاهلى بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر البطولة .

وأحراز هدف اللقاء الوحيد رمضان صبحى في الدقيقة 82 عقب أستغلال تمريرة زميله بالفريق عبد الله السعيد داخل منطقة جزاء فريق البنك الاهلى وسددها في شباك محمود الزنفلى .

وبهذة النتيجة نجح فريق بيراميدز في وضع ثلاث نقاط جديدة في البنك الأهلي ليعتلي جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة 11 محتلا المركز الثالث عشر .

وجاءت أحداث المباراة سيطرة كبيرة من قبل لاعبى فريق بيراميدز، حيث أهدر لاعبو بيراميدز الكثير من الفرص الخطيرة عن طريق رمضان صبحى و إبراهيم عادل وعبد الله السعيد، في غياب تام للاعبى البنك الاهلى الذين اعتمدوا على الهجمة المرتدة فقط .

وخاض إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي

في خط الدفاع .. أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

في خط الوسط .. محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو

في الهجوم .. ناصر منسي