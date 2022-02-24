شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: بيراميدز أفضل من المواسم السابقة في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق بيراميدز أفضل أداء ونتائج عن المواسم الماضية، وهناك انسجام بين خطوطه عكس المواسم المنقضية.

تابع حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن بيراميدز كان يؤدي بشكل مميز في البطولة الكونفدرالية في المواسم الماضية بينما نتائجه غير مستقرة في الدوري، أما الموسم الحالي فانطلاقته جيدة وينافس الأهلي على المركز الأول وخلفهما الزمالك.

أثنى حازم إمام على وجود إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز فى قيادة الفريق، مؤكدًا أنه من المدربين المميزين في الدوري المصري.

في سياق متصل ، كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تطورات البرنامج العلاجي للمهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف والذي يغيب عن المباريات حاليا بسبب الإصابة.

أوضح المنيري أن فخر الدين بن يوسف يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي من أجل عودته سريعا للمباريات مع الفريق بصورة طبيعية.

شدد الطبيب على أن مرحلة التأهيل الحالية لفخر الدين بن يوسف مستمرة على مدى الأسبوعين القادمين على أمل تجهيزه للمرحلة المقبلة الهامة.