شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستضيف المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي الأهلي غداً، الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ببطولة أفريقيا، وتقرر أن يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني وكابتن الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وسيُعقد المؤتمر في السادسة مساء غد الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق في المؤتمر الصحفي عن مباراة الفريق أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته في الرابعة عصر غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمباراة، حيث يسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى في المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمباراة. وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران، وبعد ذلك اجتمع بيتسو موسيماني باللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة صن داونز ، وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.