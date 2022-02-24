شكرا لقرائتكم خبر عن عروض لـ حازم الشامي بعد التألق في دوري الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حازم الشامي لاعب نادي بايونيرز الذي يُشارك في دوري الدرجة الثانية عن مجموعة بحري العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وظهر حازم الشامي بشكل جيد خلال مباريات فريقه الأخيرة، وكان أحد أسباب الانتصارات التي تحققت هذا الموسم.

وارتبط أسم حازم الشامي صاحب الـ23 عاماً بالعديد من العروض الجادة من أندية في دوري الدرجة الثانية، وأخرى في الدوري الممتاز، خاصة وأنه يملك قدرات فنية عالية، لاسيما وأنه لعب في فريق الزمالك من قبل.

ويُجيد حازم الشامي اللعب كظهير أيسر وجناح أيمن، وتم تصعيده للفريق الأول بالزمالك أثناء قيادة إيهاب جلال ونيبوشا للفريق الأبيض، وشارك مع الزمالك في بعض المباريات الودية.

ويرفض حازم الشامي البت في هذه العروض حالياً بسبب تركيزه مع فريقه ورغبته في إنهاء الموسم بمركز مُتقدم، لذا قرر تأجيل حسم هذا الملف مع نهاية الموسم من أجل اتخاذ القرار الأنسب له وللنادي.

ويُعد حازم الشامي أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة مصطفى مرعي المدير الفني لفريق بايونيرز ويرغب الفريق في مواصلة العروض الجيدة هذا الموسم.

ويحتل فريق بايونيرز المركز العاشر حالياً في دوري القسم الثاني "مجموعة بحري" برصيد 25 نقطة جمعهم من 19 مباراة وله مباراة مؤجلة ، وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتين لفريق بايونيرز بالجولة 20 و21 بالمجموعة الثالثة التي تضم فرق بحري بالموسم الرياضي الجاري 2021-2022 حيث تم تأجيل مباراة بايونيرز أمام الزرقا، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم ،الخميس ، حيث تم تأجيلها ليوم الإثنين الموافق 28 فبراير ، كما تم تأجيل مباراة بايونيرز مع الحمام المطروحي، بالجولة 21 من منافسات المجموعة الثالثة بحري، لتقام يوم الجمعة الموافق 4 مارس بدلا من الخميس 3 مارس المقبل.