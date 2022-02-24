شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف أخر تطورات إصابة فخر الدين بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تطورات البرنامج العلاجي للمهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف والذي يغيب عن المباريات حاليا بسبب الإصابة.

أوضح المنيري للمركز الإعلامي أن فخر الدين بن يوسف يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي من أجل عودته سريعا للمباريات مع الفريق بصورة طبيعية.

شدد الطبيب على أن مرحلة التأهيل الحالية لفخر الدين بن يوسف مستمرة على مدى الأسبوعين القادمين على أمل تجهيزه للمرحلة المقبلة الهامة.