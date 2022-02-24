شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة قبل مران الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي يختتم في الرابعة من عصر غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لخوض مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى في مران الأهلي غدًا، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات للمباراة. وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران الجماعي، وبعد ذلك اجتمع بيتسو موسيماني باللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة صن داونز.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة لمدة 40 دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال. ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.