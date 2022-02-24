شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة حساب جمال عبد الحميد علي فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرافق لبعثة الأبيض في المغرب تعرض الحساب الشخصي له عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" للسرقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح عبد الحميد أنه ليس مسؤولا عما يتم نشره عبر صفحته الشخصية، وشدد على أنه تمت مخاطبة إدارة موقع "فيس بوك" لاستعادة حسابه المسروق.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب بالأمس استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

يرافق بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ومصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه - سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.