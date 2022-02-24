شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يدعم صالح جمعة قبل العودة لتدريبات سيراميكا: المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص باسم مرسي مهاجم سيراميكا على دعم زميله بالفريق صالح جمعة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث نشر الحاسم صورة مع جمعة عبر صفحته على موقع "إنستجرام" معلقا عليها :" المعلم".

بات صالح جمعة، قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث يخوض اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف أخصائى التأهيل بالنادى ويحتاج شهرا للعودة مجددا للمران الجماعى، بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وكان صالح جمعة قد أكد من قبل أن الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وقال صالح جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "إن موقف إدارة سيراميكا معى بشأن التجديد، أدى إلى تغيير طريقة تفكيري من أجل العودة إلى مستواى مرة أخرى، وأعمل على نفسى في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنه لديه خطة كبيرة في الفترة المقبلة أن ينتقل إلى ناد كبير.

واختتم نجم سيراميكا: "بعد الطريقة التي تعاملت معي بها إدارة سيراميكا خلال فترة إصابتي، أتمني أن أعود أقوى وأرد لهم كل ما فعلوه معى".