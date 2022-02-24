شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والبنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز و البنك الاهلى في اللقاء الذى يجمعهم حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصرى الممتاز .
وجاءت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبى فريق بيراميدز، حيث أهدر لاعبو بيراميدز الكثير من الفرص الخطيرة عن طريق رمضان صبحى و إبراهيم عادل وعبد الله السعيد، في غياب تام للاعبى البنك الاهلى الذين اعتمدوا على الهجمة المرتدة.
وخاض إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز بتشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - عمر جابر
خط الوسط: رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فاجري لاكاي
بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى :
في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي
في خط الدفاع .. أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم
في خط الوسط .. محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو
في الهجوم .. ناصر منسي
وجاء علي مقاعد البدلاء .. أحمد صبحي - معروف يوسف - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - احمد ياسر .