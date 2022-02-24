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التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والبنك الاهلى

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز و البنك الاهلى في اللقاء الذى يجمعهم حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصرى الممتاز .  

وجاءت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبى فريق بيراميدز، حيث أهدر لاعبو بيراميدز الكثير من الفرص الخطيرة عن طريق رمضان صبحى و إبراهيم عادل وعبد الله السعيد، في غياب تام للاعبى البنك الاهلى الذين اعتمدوا على الهجمة المرتدة.

وخاض إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى : 

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي 

في خط الدفاع .. أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

في خط الوسط .. محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو

في الهجوم .. ناصر منسي

وجاء علي مقاعد  البدلاء .. أحمد صبحي  - معروف يوسف - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - احمد ياسر .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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