شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة:لم يتم حسم إلغاء نسخة كأس مصر الماضية.. المحاولات قائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام أنه لم يتم إلغاء كأس مصر للنسخة الماضية بصفة رسمية ، وأن المفاوضات ما زالت قائمة لحسم الموقف النهائي للبطولة.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن نسخة كأس مصر الماضية متبقي بها 6 مباريات وهناك اتجاه لإقامته ، ولكن الأقرب هو الإلغاء ، ولكن لم يتم الوصول لحل رسمي حتى الآن.

في سياق متصل ، كشف الإعلامى أحمد شوبير أن اتحاد الكرة قرر إلغاء بطولة كأس مصر بالنسخة الماضية وجدولة الغرامة المنتظرة خلال الفترة المقبلة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "اتحاد الكرة استقر على إلغاء بطولة كأس مصر وستتم جدولة الغرامة التى ستوقع على الجبلاية نتيجة إلغاء البطولة من الشركة الراعية وسيتم إجراء مقاصة بحيث خصم الغرامة من المستحقات لدى الشركة".

ويضيف شوبير "اتحاد الكرة قرر إقالة عدد كبير من الموظفين فى الجبلاية وإجراء عملية هيكلة واسعة للاتحاد، لدرجة أن الاتحاد يعمل حالياً بدون لجنة إعلامية وتم إخطار أسامة إسماعيل بالرحيل، وكذلك فوزى غانم وسيد بخيت وكذلك علاء عبد العزيز لم يتحدد دوره".