بيراميدز يصعد لصدارة مؤقتة للدوري بهدف في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد بيراميدز لاعتلاء صدارة الدوري مرة أخرى بعد الفوز أمام نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 10 من بطولة الدوري.

وسجل هدف بيراميدز خلال اللقاء لاعبه رمضان صبحي في الدقيقة 81 بعدما وصلته الكرة من زميله عبدالله السعيد داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ليُسددها في المرمى.

ورفع بيراميدز بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 23 في صدارة مؤقتة للدوري مرة أخرى بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف الذي خاض مباراة أقل منه، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 11 في المركز 13.

ودخل البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو.

مهاجم: ناصر منسي.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: عمر جابر، علي جبر، أسامة جلال، محمد حمدي.

خط الوسط:رمضان صبحي، توريه، وليد الكرتي، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل.

المهاجم: فخر الدين بن يوسف.

وإليكم ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وبدأ بيراميدز اللقاء بالضغط على فريق البنك الأهلي فكاد يُسجل الهدف الأول عن طريق لاعبه لاكاي في الدقيقة 3 ولكن كرته ارتطمت في القائم.

وردّ البنك الأهلي بكرة خطرة في الدقيقة 15 تصدى خلالها شريف إكرامي لتسديدة اللاعب محمد بسيوني من داخل منطقة الجزاء وحولها لركنية.

وسدد عبدالله السعيد في الدقيقة 21 كرة قوية من أمام منطقة جزاء البنك الأهلي مرت أعلى المرمى.

وأرسل لاعب بيراميدز عمر جابر كرة عرضية في الدقيقة 26 ولكن أبعدها دفاع البنك الأهلي، قبل أن يُرسل عمر جابر ركنية جديدة في الدقيقة 43 ولكن أبعدها دفاع البنك الأهلي قبل الوصول لفخر الدين بن يوسف.

وأجرى المدير الفني لبيراميدز، إيهاب جلال في الدقيقة 53 تغييرين بالدفع باللاعبين نبيل دونجا ومحمد صادق بدلاً من توريه وفخر الدين.

وسدد لاعب بيراميدز وليد الكرتي في الدقيقة 69 كرة علت مرمى البنك الأهلي.

وراوغ رمضان صبحي مدافعي البنك الأهلي في الدقيقة 79 قبل أن يُمرر الكرة لعبدالله السعيد الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكن تصدى لها القائم.

واستغل عبدالله السعيد خطأ مدافع البنك الأهلي، أحمد ياسين ولكن الكرة طالت منه لتصل لزميله رمضان صبحي الذي سددها في المرمى بالدقيقة 81.

وأهدر بيراميدز في الدقيقة 89 فرصة تسجيل هدف ثانِ ولكن تصدى حارس مرمى البنك الأهلي لتسديدته قبل أن يمنح الحكم 5 دقائق كوقت بدل من الضائع.