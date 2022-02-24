"عودة الثنائي المحترف".. 22 لاعبا في قائمة الأهلي أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة صنداونز ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي تقام السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ولعب الأهلي مباراة واحدة أمام الهلال السوداني وتعادل بدون أهداف، فيما يمتلك صنداونز متصدر جدول الترتيب 4 نقاط من مباراتين.

وتشهد القائمة تواجد علي معلول المدافع الأيسر للفريق، فيما انضم بيرسي تاو بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب إصابة عضلية.

وضمت قائمة اللاعبين التي أعلنها المدير الفني للأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف