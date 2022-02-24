بيراميدز يكشف إصابة فخر الدين بن يوسف ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور مصطفي المنيري، رئيس الجهاز الطبي بفريق بيراميدز المصري، أن التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق يعاني من شد في العضلة الخلفية تسبب غيابه عن المباريات.

وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الخميس، إن فخر الدين بن يوسف يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي من أجل عودته سريعا للمباريات مع الفريق بصورة طبيعية.

وأضاف أن مرحلة التأهيل الحالية لبن يوسف مستمرة على مدى الأسبوعين القادمين، على أمل تجهيزه للمرحلة المقبلة الهامة.

يذكر أن بن يوسف انتقل إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق الإسماعيلي المصري.