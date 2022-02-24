بعد صفقة أجايي.. النصر الليبي يؤكد لمصراوي اهتمامه بلاعب المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

كشف أشرف البركي، رئيس قطاع الكرة بفريق النصر الليبي، عن رغبة ناديه في التعاقد مع أحمد مجدي لاعب المقاولون العرب، وذلك بعد أيام من ضم جونيور أجايي مهاجم الأهلي السابق.

كان النصر أعلن تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الأهلي في ديسمبر الماضي.

البركي أجرى حوارا مع الخليج 365 تحدث فيه التعاقد مع أجايي، وعن رغبة النادي في التعاقد مع أحمد مجدي خلال الفترة المقبلة.

وإليكم نص الحوار..

كيف ترى التعاقد مع أجايي وتأثيره على الفريق؟

انضمام أجايي لفريق النصر يعتبر إضافة فنية كبيرة، ونتصور أنه سيتمكن من الانسجام بشكل كامل مع بقية لاعب الفريق خلال فترة قصيرة.

هل فاوضتم لاعبين مصريين خلال الفترة الأخيرة؟

كان هناك اهتمام ومتابعة من طرفنا المقاولون العرب أحمد مجدي لاعب الارتكاز، وكنا على وشك فتح باب التفاوض معه، لكن ذلك لم يحدث لأسباب تتعلق بعدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم، حيث أن الاتحاد الليبي يسمح بتسجيل 3 لاعبين أجانب فقط.

هل تراقبون لاعبين مصريين في الوقت الحالي؟

سيظل أحمد مجدي محل مراقبة ومتابعة للموسم القادم من أجل التفاوض معه.

ماهو سبب عدم استمرار اللاعبين والمدربين المصريين في ليبيا؟

في الغالب لأن الوضع الأمني المتوتر يعد مزعجا لهم.