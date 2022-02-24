زينتشينكو يدعم أوكرانيا أمام روسيا.. وانستجرام يحذف منشوره ضد بوتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المحترف الأوكراني بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، أولكسندر زينتشينكو، حذف منصة انستجرام لمنشور له تمنى خلاله الموت للرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي جارته الأصغر، موضحًا أن الغرض الرئيسي منها "الدفاع عن نفس" من التهديدات والمشاكل الأكبر الموجودة اليوم.

ونشر لاعب مانشستر سيتي، بطريقة STORY عبر حسابه بانستجرام، صورة لبوتين كتب عليها:""أتمنى أن تموت بمعاناة".

وأعلن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، عبر المنصة ذاتها بمنشور أنه لن يتوقف عن دعم بلاده خلال هذه الفترة.