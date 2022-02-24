ملف محدث.. تأثير حرب روسيا وأوكرانيا.. استغاثة لاعبي البرازيل ومصير نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محررو الخليج 365

نفذت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، بعد أشهر من التصعيد المستمر.

روسيا أعلنت أنها تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، فيما فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، وناشد الدول المجاورة والدول الغربية لمساعدة بلاده، مما كان له تأثير على الجانب الرياضي ونقل عدد من الأحداث الرياضية، وكذلك بدأ اللاعبون في الإعلان عن مواقفهم تجاه الأزمة، يرصدها الخليج 365 في الملف التالي.

رسالة لاعب سيتي إلى بوتن

ووجه أولكسندر زينتشينكو المحترف الأوكراني في صفوف مانشستر سيتي، رسالة إلى فلاديمير بوتن تمنى خلاله الموت للرئيس الروسي.. طالع التفاصيل إضغط هنا

تعليق الدوري

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني في بيانًا رسميًا، عن تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب الأوضاع والأحداث التي تشهدها البلاد، فيما استغاث لاعبو دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكرانيين، الذين يحملون الجنسية البرازيلية، سلطات بلادهم بالمساعدة لإخراجهم من أوكرانيا، بسبب الحرب.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

إدانة الأولمبية

أدانت اللجنة الأولمبية الدولية الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعا الألماني توماس باخ رئيس اللجنة إلى عودة السلام مرة أخرى.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

نقل النهائي

من جهته أصدر الاتحاد الأوروبي يويفا بيانا أوضح فيه أنه يستعد لتجريد مدينة سان بطرسبرج الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، المقرر في 28 مايو القادم، وربما ينظر أيضا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في قطر هذا العام، والذي تستضيفه روسيا الشهر المقبل.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

برشلونة يمتنع

وأعلن نادي برشلونة الأسباني عبر موقعه الرسمي عن عدم سفر فريق كرة السلة إلى سانت بطرسبرج الروسية، لملاقاة سيسكا موسكو في ملعب سيسكا، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة يوم الأحد المقبل 27 فبراير.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا