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كرة سلة.. بسبب الحرب.. برشلونة يعلن عدم السفر إلى روسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن نادي الأسباني عبر موقعه الرسمي عن عدم سفر فريق كرة السلة إلى سانت بطرسبرج الروسية.

وذكر برشلونة أنه بعد عقده لإجتماعات مع الاطراف المعنية قرر اتخاذ قراره بعدم السفر إلى روسيا.

وجاء هذا القرار، بعد الحرب التي اندلعت اليوم بين روسيا وأوكرانيا، لذلك تم اتخاذ هذا القرار بعدم السفر إلى روسيا.

وكان من المقرر خوض فريق برشلونة الأسباني مواجهتين غدا الجمعه مع زينيت سان بطرسبرج، ثم يوم الأحد المقبل 27 فبراير أمام سيسكا موسكو في ملعب سيسكا، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وجدير بالذكر أن برشلونة الأسباني يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة حيث حقق 20 فوز، بينما تلقي خمسة هزائم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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