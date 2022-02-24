يويفا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويتعهد باتخاذ قرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الغزو الروسي لأوكرانيا ،وتعهد باتخاذ قرارات في اجتماع طارئ للجنته التنفيذية غدا الجمعة.

وذكر يويفا في بيان ثان له اليوم الخميس "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشارك المجتمع الدولي قلقه الكبير بشأن تطور الوضع الأمني في أوروبا ويدين بشدة الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا".

أضاف يويفا "ما زلنا حازمين في تضامننا مع مجتمع كرة القدم في أوكرانيا ومستعدين لمد يدنا إلى الشعب الأوكراني. نتعامل مع هذا الوضع بمنتهى الجدية والإلحاح. ستتخذ اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرارات وسوف يتم إعلانها غدا".

ويستعد يويفا لتجريد مدينة سان بطرسبرج الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، المقرر في 28 مايو القادم، وربما ينظر أيضا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في قطر هذا العام، والذي تستضيفه روسيا الشهر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر شركة (جازبروم) الروسية راعيا رئيسيا ليويفا، وتم فرض عقوبات غير مباشرة عليها من قبل الولايات المتحدة باعتبارها الشركة الأم لخط أنابيب غاز السيل الشمالي.

ودعت مجموعة مشجعي كرة القدم في أوروبا الشريكة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل علني إلى نقل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، من مدينة سان بطرسبرج ، بعد الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا المجاورة.