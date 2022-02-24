فاركو يوضح لمصراوي حقيقة تعرضه للغرامة والإيقاف بسبب اللاعب سيف تري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال عاطف حنفي، المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، إن ناديه لم يتلقِ أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما تردد بأن المريخ السوداني كسب قضيته ضد سيف تيري ونادي فاركو .

وأشار المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ناديه لم يتلقِ أي إخطار بشأن هذا الملف خلال الفترة الجارية.

وأتم حنفي تصريحاته بالتنويه إلى أن كافة الأمور في نادي فاركو هادئة ومستقرة ولا توجد أي أزمات خلال الفترة الحالية.

وكانت أنباء قد ترددت بأن فاركو قد تعرض لعقوبات مالية قدرها ٥٠٠ ألف دولار، بجانب إيقاف المحترف السوداني بصفوفه لمدة 4 أشهر وإيقاف النادي من إبرام تعاقدات.