شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يستعد لإلغاء عقد رعاية مع شركة طيران روسية بسبب الحرب الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لإلغاء عقد رعاية الفريق مع شركة الطيران الروسية ”Aeroflot“؛ بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وأدانتها أغلب دول العالم، كما طالب رئيس الوزراء البريطاني بمنع روسيا من احتضان تظاهرات رياضية أوروبية وعالمية.

