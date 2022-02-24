شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..محاضرة من موسيماني وفقرة بدنية لمدة 40 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران، وبعد المسحة خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات تدريبية بدنية متنوعة وفقرات بالكرة لمدة 40 دقيقة مع بداية المران.

ويواصل الفريق تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.