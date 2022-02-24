شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف القاهرة باستاد القاهرة الدولي، منافسات كأس العالم لسلاح الشيش رجال والتي تنطلق غدًا الجمعة الموافق 25 فبراير وتستمر حتى الـ 27 من نفس الشهر.

وتم الكشف عن أدوات اللاعبين اليوم بداية من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، كما يُعلن عن قائمة اللاعبين المؤكد مشاركتها في البطولة ثم يتم إعفاء أول 16 مصنفا على البطولة من المشاركة في اليوم الأول لمنافسات الفردي.

وتبدأ غدًا الجمعة الموافق 25 فبراير منافسات الفردي في التاسعة صباحًا، حيث تقام منافسات أدوار المجموعات ثم يتأهل أول 16 لاعب في تصنيف المجموعات إلى دور ال 64 الرئيسي وبعدها يتأهل عدد من اللاعبين إلى أدوار خروج المغلوب الغير الرئيسية.

وفي يوم السبت الموافق 26 فبراير، تبدأ منافسات اليوم الثاني لبطولة الفردي في الساعة التاسعة صباحًا من دور ال 64 الرئيسي وحتي دور نصف النهائي، وتنطلق مباريات دور نصف النهائي في الثالثة والنصف مساءًا، وفي السادسة مساءً يتم توزيع الميداليات على الفائزين.

وتنطلق منافسات الفرق يوم السبت الموافق 27 فبراير في التاسعة صباحًا وتُلعب المباراة النهائية في الخامسة والنصف مساءً، وتقام مراسم تتويج الفائزين في السابعة مساءً.

ويشارك في البطولة 187 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.