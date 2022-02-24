شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المؤتمر الصحفي لكارتيرون الخاص بمباراة الزمالك والوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، تقرر تأجيله إلى الساعة الحاديه عشر والنصف صباح غدا الجمعه بأحد الفنادق القريبه من مقر إقامة الفريق بالمغرب، بعدما كان مقررا إقامته في السابعة مساء اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب بالأمس استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

يرافق بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ومصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا هم :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.