شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية فى الأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الأهلي ومعهم والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل ، وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.
ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت في المباراة المحدد لها التاسعة مساء على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتاج الجهاز الفني للأهلي إلى خبرات محمد الشناوي في مباراة صن داونز باعتباره من العناصر المهمة في صفوف الفريق الأحمر، بعدما ظهر بشكل جيد في مباراة المقاصة رغم قلة الاختبارات التي تعرض لها قائد الأهلي، في ظل الحاجة لجهوده في العشرين يوما القادمة التي ستشهد ضغطا بمباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.