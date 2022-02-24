مسحة طبية فى الأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الأهلي ومعهم والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل ، وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت في المباراة المحدد لها التاسعة مساء على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.