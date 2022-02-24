شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..ِ شحتة أكثر لاعب يسجل هاتريك فى تاريخ الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ محمد صديق محمد الشهير بـ"شحتة" نجم الاسماعيلى السابق ، برقم لم يسبقه اليه أحد ، ولم يصل له أحد حتى الان من اللاعبين ، رغم مرور سنوات على رحيله عن الدنيا.

أحرز شحته هاتريك للاسماعيلى فى 6 مباريات كأكثر لاعب يحرز هاتريك فى تاريخ الاسماعيلى ، كما أنه من هدافى الدراويش على مدار التاريخ خلال بطولة الدورى العام برصيد 71 هدفا .

و سجل نجم الدرويش 6 اهداف فى مباراة واحدة كاكثر لاعب يسجل أهداف فى مباراة واحدة ، وذلك عندما التقى الفريق مع دمنهور مارس 1964 وفاز الاسماعيلى بسبعة اهداف نظيفة.

بدأ شحته مشواره مع الدراويش عندما انضم إلى صفوف أول فريق للناشئين تم تكوينة بالنادى الاسماعيلى ، حيث ظل يتدرج فى صفوف الناشئين حتى صعد الى الفريق الاول و كانت مباراة الأسماعيلى و المنصورة عام 1957هى اول مباراة رسمية له مع الفريق الاول .

استطاع شحته أن يقود الإسماعيلى للفوز ببطولة الدورى موسم 90- 91 بعد غياب 24 سنة كما نجح فى عمل جيل ذهبي عن طريق التعاقد مع لاعبين موهبين مع الاعتماد على بعض الناشئين وأصحاب الخبرات.