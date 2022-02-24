شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..ِ شحتة أكثر لاعب يسجل هاتريك فى تاريخ الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفظ محمد صديق محمد الشهير بـ"شحتة" نجم الاسماعيلى السابق ، برقم لم يسبقه اليه أحد ، ولم يصل له أحد حتى الان من اللاعبين ، رغم مرور سنوات على رحيله عن الدنيا.
أحرز شحته هاتريك للاسماعيلى فى 6 مباريات كأكثر لاعب يحرز هاتريك فى تاريخ الاسماعيلى ، كما أنه من هدافى الدراويش على مدار التاريخ خلال بطولة الدورى العام برصيد 71 هدفا .
و سجل نجم الدرويش 6 اهداف فى مباراة واحدة كاكثر لاعب يسجل أهداف فى مباراة واحدة ، وذلك عندما التقى الفريق مع دمنهور مارس 1964 وفاز الاسماعيلى بسبعة اهداف نظيفة.
بدأ شحته مشواره مع الدراويش عندما انضم إلى صفوف أول فريق للناشئين تم تكوينة بالنادى الاسماعيلى ، حيث ظل يتدرج فى صفوف الناشئين حتى صعد الى الفريق الاول و كانت مباراة الأسماعيلى و المنصورة عام 1957هى اول مباراة رسمية له مع الفريق الاول .
استطاع شحته أن يقود الإسماعيلى للفوز ببطولة الدورى موسم 90- 91 بعد غياب 24 سنة كما نجح فى عمل جيل ذهبي عن طريق التعاقد مع لاعبين موهبين مع الاعتماد على بعض الناشئين وأصحاب الخبرات.
حصل الراحل شحتة على العديد من الأوسمة والجوائز أبرزها درع العمل الوطنى مع الاسماعيلى خلال جولاته لدعم المجهود الحربى ، كما حصل على كأس افضل مدرب فى مصر عام 1992 ، إضافة للعديد من الجوائز و الأوسمة فى منطقة الخليج.