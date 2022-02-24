شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى والحرس يتعادلان مع دكرنس والحمام بمجموعة بحرى فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط نادى الأوليمبى فى فخ التعادل مع فريق دكرنس بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الجولة العشرين من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، فيما سقط الحرس في فخ التعادل مع الحمام.

بهذا التعادل واصل نادى الأوليمبى صدارة مجموعة بحرى برصيد 42 نقطة، فيما رفع دكرنس رصيده إلى النقطة 32، ليظل الفارق مع حرس الحدود 4 نقاط بعد تعادل الحدود مع الحمام بهدف لمثله، ليرفع الحمام رصيده إلى 21 نقطة.

وسقط نادى بلدية المحلة بهدفين نظيفين أمام المصرى للسلوم، ليبقى عند 30 نقطة، فيما رفع المصرى السلوم رصيده إلى النقطة 26، فيما اكتسح أبو قير للأسمدة فريق المجد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة بينما توقف المجد عند النقطة 29.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

الأوليمبى 1 /1 دكرنس

الحمام 1/ 1 حرس الحدود

المنصورة 1 /0 صيد المحلة

كفر الشيخ 1 / 0 سبورتنج

بلدية المحلة 0 / 2 المصرى بالسلوم

دمنهور 3/ 0 الرجاء

أبو قير للأسمدة 3 / 1 المجد السكندرى