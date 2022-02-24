شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو يستقبل بعثة المصري بعد الوصول إلى كينشاسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سفير مصر بالكونغو الديموقراطية حمدي شعبان يرافقه القنصل العام شريف بشير، على استقبال بعثة النادي المصري والتي يرأسها حسن عمار، بعد وصولها إلى العاصمة "كينشاسا" ، استعداداً لخوض منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة النادي المصري إلى الكونغو الديمقراطية، استعداداً لمواجهة فريق أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



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وكانت بعثة المصري قد سافرت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى الكونغو، حيث تخلل الرحلة ترانزيت في أثيوبيا، وقضت البعثة بعض الوقت بمطار العاصمة أديس أبابا قبل مواصلة رحلتها إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا .

ويستعد المصري لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع المصري بنظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل والمقرر اقامتها على ستاد الشهداء بكينشاسا في السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

يترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.